محافظ الشرقية يترأس لجنتى اختبار تجديد شغل وظائف قيادية بالديوان العام

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنتى اختبار تجديد شغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ بالديوان العام، والإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية.

وأكد المحافظ أن معايير الاختبار تضمنت قياس مدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل و ضبط الأداء، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرضاً للإنجازات التى حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى الإلمام بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد وخالد إمام مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد عبده مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام.