محافظ الشرقية يؤكد استمرار شن حملات الإزالة لجميع التعديات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضروره تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكافة أشكال التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوه وحزم على المخالفين، جاء ذلك أثناء ترأسه حمله لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بمساحة 22 قيراط و9 اسهم بناحية النكارية التابعة لمركز الزقازيق.

ومن جانبه، أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ قرار الإزاله الصادر بـ رقم 4386 لسنه 2017 والمتضمن إزالة ملعب كرة قدم شرع صاحبة لإقامته بالمخالفة على أرض زراعية تابعة لهيئة الأوقاف المصرية وذلك بإستخدام معدات ولوادر وآلات مجلس المدينة فى ظل حماية أمنية محكمه من قبل قوات الشرطة.

أكد المحافظ على انطلاق حملات الإزالات المكبرة بكافة مراكز ومدن المحافظة مشدداً على رؤساء المراكز بحصر قرارات الإزالة الصادرة للتعديات الواقعه على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتنفيذ الفورى لها وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تابع محافظ الشرقيه بنفسه أعمال تنفيذ إزالة التعديات الواقعه على أرض زراعيه بمساحة 4 قيراط أى ما يعادل 700 م 2وذلك بعد أن تم إعدادها وتجهيزها لإنشاء قاعة تصوير فوتوجرافى خارجى بناحية عزبة أبو نجيدة التابعة لمدينة القنايات على الطريق الرئيسى القنايات - ديرب نجم والتى تم رصدها بمعرفه الإداره الزراعيه بمدينه القنايات.

وعلى الفور قامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع قوة أمنية من الشرطة بإزالة حالة التعدى المذكوره على الأرض الزراعية كما تم إزاله لمقهى مقام بالمخالفة بجوار مستشفى القنايات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالرصد المستمر لكافة أشكال وأوجه التعديات السافره على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد لإنفاذ القانون لعدم تفاقم تلك التعديات وقبل أن تصبح كتلاً خرسانيه يصعب التعامل معها، مطالباً المواطنين بضرورة الحفاظ على الرقعه الزراعيه وتنميتها باعتبارها أمن قومى وغذائى هام وضرورى للمواطنين.