محافظ الشرقية: استرداد 73 فدان من أملاك الدولة بالحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

أشرف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تنفيذ قرارات الإزاله الصادره بأرقام (1317) و (284) و (1115) ، وكذلك القرار رقم (1013) لعام 2020 ، لإزالة تعدى على أرض زراعية ضمن المساحه المملوكه لهيئة الأوقاف أمام قرية (شيبه النكاريه) طريق الزقازيق القنايات ، وذلك على مساحه فدان و13 قيراط و20 سهم.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزاله السابق ذكرها وتم إزاله كافة أشكال التعديات الواقعة على الأرض الزراعيه، والتى تمثلت فى ( سور حديد وشبك وسلك حديدى وسور شجرى وغرف حديدية وأعمال حفر والتى قام المتعديون بتنفيذها دون إذن أو تصريح سابق من هيئة الأوقاف المصريه ودون سند قانونى لتنفيذ هذه الأعمال المخالفه.

أكد محافظه الشرقيه على إستمرار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه والإزاله الفوريه والتعامل الصارم مع كافة أشكال التعدى السافر على أملاك الدوله والأراضى الأزراعية ، مؤكداً على إستمرار عمل جميع الأجهزه التنفيذيه لإعمال القانون وتنفيذه ، مشيداً بدور قوات الشرطه فى توفير الحمايه الكامله للحملات المكبره لتنفيذ قرارات الازاله الصادره وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

فى سياق متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع قوة أمنية من الشرطة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحه 2100 م بنطاق الوحدة المحلية ببردين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وقوة أمنية من الشرطة بشن حملة مكبرة بناحية جميزة بنى عمرو والصوينى وتم إزالة 52 حالة بمساحة فدان و2 سهم أراضى زراعية أملاك دولة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة بالتنسيق مع قوة أمنيه من الشرطة بإسترداد 73 فدان و 12 قيراط بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.