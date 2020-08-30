اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يتابع أعمال الورش الصناعية بالوحدات المحلية

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:42 م
محافظ الدقهلية يتابع أعمال الورش الصناعية بالوحدات المحلية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الورشه الصناعية بالوحدة المحلية لحى غرب المنصورة والتى تجرى حاليا لصيانة وترميم رصيف المشاة بشارع الجمهورية بالمنصورة ، وذلك فى المسافه من مكتبه مصر العامه حتى حديقه عروس النيل .

وقد سبق وأن كلف محافظ الدقهلية السيد محمد عبد الباقى رئيس حى غرب بتكثيف أعمال الورشه الصناعية بنطاق الوحده المحلية للحى حرصا على توفير بيئة آمنه للمواطنين .

وقال محافظ الدقهلية ، أن هذه الأعمال تتم فى إطار خطة المحافظة والتكليفات الصادرة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لاستمرار العمل من قبل الورش الصناعية التابعه للوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال الصيانه والترميم لكافه الشوارع والميادين وتدعيم أعمال الانارة بها ، وكذا زياده المساحات الخضراء والنظافة العامه وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة حفاظا على المظهر الحضارى للمدن والقرى وتوفير بيئة عامه ملائمه للمواطنين وتحقيقا لرضاهم .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئة حضارية للمواطنين بالمحافظات .

 


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