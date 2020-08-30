محافظ البحيرة : تطوير 21 مشروع بالصحة بتكلفة 620 مليون و700 ألف جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة فى القطاع الصحى بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين ،مشيراً إلى أنه قد تم خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى الآن إحلال وتجديد وتطوير 21 مشروع بالقطاع الصحى بإجمالى مبلغ 620 مليون و700 ألف جنيه.

كما أشاد المحافظ فى بيان له اليوم الأحد بالمشاركات الخدمية ومساهمتها مع مؤسسات المجتمع المدنى وفاعلى الخير حيث بلغت المساهمات المجتمعية بالقطاع الصحى 160 مليون منهم مبلغ 49 مليون جنية خاصة بمواجهة جائحة كورونا .

بالإضافة إلى الجهود والمبادرات القومية التى تتم على أرض ومنها مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، مبادرة السمعيات، مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، مبادرة صحة المرأة، مبادرة سوء التغذية، مبادرة عينيك فى عينينا .