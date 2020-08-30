محافظ البحيرة: إزالة 900 حالة تعدى كانت تؤثر بيئياً على محور المحمودية

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن تكليف الرئيس باستكمال محور المحمودية داخل محافظة البحيرة بمسافة 55 كم وإزالة كافة التعديات الواقعة عليه يعد تشريفا لمواطنى محافظة البحيرة جميعا وأننا عازمون على تنفيذ تكليفاته بكل دقة.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة تقع على مساحة 10 آلاف كم2 وبها 15 مركز و18 مدينة وحوالى 7 آلاف وحدة قروية محلية وتابع وهى محافظة زراعية فى المقام الاول فهي سلة الغذاء لمصر وتزرع 1.9 مليون فدان وتقوم عليها العديد من الاستثمارات وكانت المحافظة تعانى من قلة الطرق الكافية واللازمة لتلك الاستثمارات فكان مشروع محور المحمودية الذى قام السيد الرئيس بتكليفنا بتنفيذه لتعويض هذا النقص فى الطرق واستكمال مسيرة التقدم والنماء بالمحافظة.

وفيما يخص ملف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أشار المحافظ إلى استمرار الحملات المكثفة والموجات المتتالية لإزالة التعديات وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الامن ونحن قادرون على تحقيق الانضباط واستعادة حق الدولة والشعب بالكامل حيث استطاعت المحافظة استرداد واستعاده جميع أملاك الدولة التابعة لولاية المحافظة بنسبة 100% وجارى استرداد أملاك الدولة التابعة لباقى الجهات والهيئات حيث تم استرداد اكثر من 70% من الأراضى المتعدى عليها والعمل يسير بشكل منتظم وفى تزايد حتى استرداد جميع حقوق الدولة كما انه جارى العمل بملف تقنين أوضاع اليد وقانون التصالح على مخالفات البناء وفقا لتكليفات الرئيس.

وأشار إلى انه منذ الإعلان عن إنشاء محور المحمودية فقد تم تكثيف حملات إزالة التعديات الواقعة على جانبى المحور حيث تم إزالة 900 حالة تعدى على أملاك الدولة حرم الرى كانت تؤثر بيئياً على ترعة المحمودية وذلك للعمل على تحرير المسارات البيئية والحفاظ على القنوات المائية والمقننات لصالح الرقعة الزراعية.

وأضاف المحافظ أننا نسير بخطى ثابتة فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمرافق الأساسية حفاظا على حق الأجيال القادمة، مؤكدا أن الدولة مصرة وعازمة على صنع المجد لهذا الشعب العظيم من خلال إقامة المشروعات الضخمة وهذا النماء المستمر مناشدا المواطنين بالحفاظ على أراضينا ورقعتنا الزراعية وعدم التعدى عليها والعمل بكل وطنية.

ويتقدم اللواء هشام آمنه بخالص الشكر للرئيس الذى خص محافظة البحيرة بهذا المشروع الحيوى، مؤكدا على دعمه المستمر وتبنيه للعديد من المشروعات الهامة التى تتم بمحافظة البحيرة والتى تخطت تكاليفها الاستثمارية 43 مليار جنيه منها مشروع رشيد الجديدة وتطوير مدينة رشيد التاريخية الذى سيعمل على وضع مدينة رشيد على الخريطة العالمية بالإضافة إلى مئات المشروعات الضخمة فى شتى القطاعات الحيوية والخدمية.