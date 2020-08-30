اليوم السابع
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محافظ البحر الأحمر يشدد على عدم التهاون فى حق الدولة

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:15 ص
محافظ البحر الأحمر يشدد على عدم التهاون فى حق الدولة محافظ البحر الأحمر
كتب أيمن رمضان

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قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه لم يتول منصب المحافظ فى السابق وتعد الشهور العشر التى قضاها فى محافظة البحر الأحمر، هى التجربة الأولى له فى ذلك المنصب، مشددًا على أنه لن يتهاون مطلقاً، فى حق الدولة، وتابع: "ولو فيه جنيه هنجيبه".

وأضاف "حنفى"، خلال  اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يرضخ إلى ما أسماهم مجموعات الضغط، أو من سيقول أنه ولد فى أمكان بها مخالفات بناء، مشددًا على أنه سيطبق القانون ويحافظ على أموال الدولة، وتابع: "أنا مشتغلتش محافظ قبل كدا.. لكن ما أسير فيه خط لا رجعة فيه كون نابع من قناعة.. ولا مجموعات ضغط ولا غيره هينفع".

 

 

 


البحر الاحمر

عمرو حنفى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخالفات البناء

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