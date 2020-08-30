محافظ الأقصر يوافق على تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفنى

الأقصر - أحمد مرعى

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2020/2021 ، وبحسب ما أكد عبد اللطيف عمران ، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه بعد متابعة أعداد المتقدمين للالتحاق بالتعليم الفنى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 وجد أماكن متاحة ببعض بمدارس التعليم الفنى طبقا للكثافات المقررة لكل فصل .

وبعرض الأمر على المحافظ وافق على تخفيض درجات القبول لمدرسة العديسات الصناعية من 200 درجة إلى 190 درجة، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات من 180 درجة إلى 170 درجة، ومدرسة الديمقراط الصناعية من 170 درجة الى 165 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنين من 215 درجة إلى 205 درجات، ومدرسة إسنا الصناعية بنات من 195 درجة إلى 185 درجة، ومدرسة إسنا الفندقية من 238 درجة إلى 215 درجة.