محافظ الإسكندرية يكشف عن إصدار المحافظة 134 ألف قرار إزالة منذ عام 2011

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية تعتبر عاصمة المخالفات، حيث جرى إصدار 134 ألف قرار إزالة منذ 2011، وتم تنفيذ 4080 قرارا فقط، وهو ما دمر البنية التحتية بالكامل، مضيفاً أنه منذ 1 يناير 2020 هناك 2352 قرار إزالة، تم تنفيذ 1579 بنسبة 68% من قرارات الإزالة خلال الفترة الماضية بالمحافظة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن وحدة التدخل السريع نفذت 1269 قرار إزالة مباشرة قبل صدور القرارات، موضحاً أنه ما تم تنفيذه من قرارات الستة أشهر الماضية يكاد يكون يماثل ما تم تنفيذه خلال 5 أو 6 سنوات سابقة. وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تمت إحالة 250 مخالفة للمحاكمة العسكرية ومعظمهم يحكم عليهم بالحبس.



وعلق على إنشاء محور المحمودية ووصفه بأنه شريان الحياة لمحافظة الإسكندرية، قائلاً: "المشوار اللى بياخد ساعة ونص بقى في 10 دقائق".

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قال إن مشروع تطوير محور المحمودية يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال عشرات السنوات الأخيرة، موضحاً أن الوضع في الإسكندرية كان لا يستوعب الكثافات المرورية وكثافة السكان 4.5 مليون نسمة.



وأوضح أن هناك طريقين متوازيين مع البحر، وأصبح هناك طريق ثالث مواز للطريقين ومحاور بينهما، حيث تم إنشاء المحور بطول 22 كم، يكلف 5.5 مليار جنيه، والذى يعد تطويرا للمنطقة كلها.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن محور المحمودية شريان الحياة لمحافظة الإسكندرية، موضحاً أن العمارات التي كانت تطل على ترعة بها قمامة أصبحت تطل على شوارع جديدة، ما يعد فخرا لأهالى الإسكندرية.