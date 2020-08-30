محافظ أسيوط : تركيب بلدورات ومواصلة أعمال رصف شارع الثورة

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشارع الثورة بحى شرق أسيوط لمتابعة الأعمال ونسب التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة استكمالًا لخطة المحافظة لتجميل وتطوير ورصف وتسوية الشوارع وإعادة رصف وكشط المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة واستكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء.

وذلك فى إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق مناسبة تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكبارى تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر2030 رافقه خلالها المهندس محمد جمال نائب مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يتم تطوير شارع الثورة وامتداده بمواصلة أعمال الرصف الجارى تنفيذها وتركيب البلدورات ودهانها وتوسعة الشارع بقدر الإمكان مع الاحتفاظ بمساحة مناسبة للرصيف المخصص لسير المارة وذلك بداية من مجمع محاكم أسيوط وميدان الحرب والسلام (أم البطل سابقاً) وحتى بداية شارع الهلالى بحى شرق أسيوط مشدداً على استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الرصف بمراكز وقرى المحافظة طبقاً للجدول الزمنى المحدد مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات التى قد تواجه مثل هذه المشروعات التنموية التى تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الاساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية بها.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة والأحياء ورؤساء المراكز والقرى وإدارة المرور بالمحافظة ومديرية الطرق لتنفيذ أعمال إزالة وكشط طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة ووضع طبقة الأسفلت الجديدة ورفع كفاءة الطرق وإزالة الحفر والقطع العرضى والطولى بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل.



محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع الثورة



محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع الثورة