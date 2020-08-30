اليوم السابع
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محافظ أسوان: إزالة 10 آلاف متر مربع اليوم بمركز نصر النوبة

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:18 م
محافظ أسوان: إزالة 10 آلاف متر مربع اليوم بمركز نصر النوبة محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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واصلت الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان تكثيف جهودها لاستكمال سلسلة الحملات المكبرة الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن الموجه الـ16.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال هذه الحملات والتى تم تنظيمها اليوم بدائرة مركز نصر النوبة واستهدفت تنفيذ 6 قرارات إزالة، بجانب تنفيذ الإزالة الفورية لـ15 حالة تعدى وذلك بإجمالى 10 ألاف و515 متر مربع وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية، وأيضاً للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك توجيهات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل الرادع مع أى تعديات وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بهدف الحفاظ على كل شبر من أرض مصر الذى يعتبر هو حق للدولة والشعب، لافتاً إلى أننا مستمرون فى حملات الإزالة وعدم السماح مطلقاً لأى مخالفات، مع الضرب بيد من حديد للمخالفين دون أى إستثناءات لتحقيق سيادة القانون وإستعادة هيبة الدولة على الوجه الأكمل.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وجه مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى محافظة الإسكندرية، وتحدث عن العديد من الملفات الشائعة وعلى رأسها مخالفات البناء فى ظل خطورة هذا الملف، وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.

وقال الرئيس السيسى: "الأمر لو استدعى هخلى الجيش ينزل قرى مصر ولدينا علم وتكنولوجيا تمكننا من رؤية مصر من 10 سنوات بالمللى". وشدد على أن الدولة لم تتخذ أى إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سبق وتم الحديث حوله منذ 3 سنوات.

حديث الرئيس عن ملف مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية ينبغى النظر له من عدة جوانب فى ظل تشعبه وتعقيده بعض الشيء، فالبعض يعتقد أنه مجرد إجراء لجمع الأموال دون النظر إلى مصلحة المواطن أو الوطن لكن المدقق سيرى الأمور بشكل أوضح وكيف أن تعامل الدولة مع هذا الملف واستعادة الحقوق الضائعة، أمر له مزايا وإيجابيات لا حصر لها وسيظهر ثماره فى المستقبل.


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