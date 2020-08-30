محافظة سوهاج : فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" تصل لمدينة أخميم.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، للأسبوع الثالث على التوالى، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، حيث قامت المحافظة بتنظيم ثالث جولة ميدانية لعدد 30 شاب وفتاة من أعضاء اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة أخميم للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها .

وتم زيارة مشروعات "إعادة تأهيل وبناء 30 منزل بقرية الكولة ضمن برنامج "حياة كريمة"، ومشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة الكولة الجديدة، وأعمال إنشاء محطة الصرف الصحى بالكولة، ومشروع تأهيل وبناء مساكن لأهالى قرية الأحايوة شرق، ومركز شباب الكولة، والمشروع القومى لتطوير منطقة مقابر الحواويش الأثرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحى بأبار الوقف، ومحطة الصرف الصحى بقرية نيدة ".

وأشار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج إلى أن المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمنى للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التى توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات .



مبادرة من حقك تعرف في أخميم



مبادرة من حقك تعرف في أخميم



مبادرة من حقك تعرف في أخميم



مبادرة من حقك تعرف في أخميم