اليوم السابع
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محافظة القاهرة تطور شارع مصطفى أبو زهرة بمدينة نصر.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:38 م
محافظة القاهرة تطور شارع مصطفى أبو زهرة بمدينة نصر.. صور محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم أعمال تطوير وتوسعة شارع مصطفى أبو زهرة الواقع خلف الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يربط شارعى يوسف عباس والطيران لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة بعض المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير بالشارع .
 
 
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر (6)
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر (1)
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر)

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر (2)
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر (3)
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر (4)
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر (5)
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمدينة نصر

 


مدينة نصر

شارع يوسف عباس

القاهرة

محافظة القاهرة

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