مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء يستقبل طلبات الراغبين فى تعلم الكمبيوتر

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء استقبال طلبات الأهالى للتدريب وتعلم علوم الحاسب الآلى بمقر مجلس المدينة، وقال اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إنه تقرر فتح باب التقدم لمحو أمية الحاسب الآلى لأهالى مدينة وقرى مركز بئر العبد، والطلبة الحاصلين على شهادات متوسطة وفوق متوسطة، وخريجين الجامعات والمعاهد والكليات الأزهرية.

وأشار إلى أن التدريب سيتاح فى مقر مركز التدريب والتطوير التكنولوجى بمجلس المدينة، ويتضمن دورة تدريبية متكاملة على الحاسب الآلى فى مجال وورد 7 وويندوز 7، بالمركز بالدور الثالث.

وأوضح أنه على كل من يرغب فى الاستفادة من هذه الخدمة الحضور لمقر مركز التدريب وتسجيل بياناته ابتداء من اليوم الأحد 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر القادم وقال إن هذه الخدمة تأتى فى إطار تفعيل الخدمات المقدمة للأهالى بمجلس المدينة تحت وفقا لتوجيهات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وصول كشوف صرف تعويضات للأهالى بإجمالى 384 ألف جنيه للأسر فى قرى بنطاق المركز.

وأوضح البيان، أنه سيتم صرف مبلغ ألف جنيه لكل أسرة، وعددها 195 أسرة بقرية 6 أكتوبر، و92 أسرة بقرية رابعة، و31 أسرة بقرية السلام، و19 أسرة بقرية أم عقبة، و19 أسرة بقرية الكرامة، و14 أسرة بقرية الخربة، و14 أسرة بقرية الأحرار.

كان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سبق وقرر صرف مبلغ 1000 جنيه بصفة عاجلة شهريا، لكل أسرة مضارة بمركز بئر العبد، وتشكيل لجنة من المعنيين لحصر تلفيات المواطنين فى المنازل والمحلات التجارية وباقى المنشآت والزراعات ، وسيتم تقدير الخسائر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء تنفيذ خطط عمل خدمة المواطنين اليومية، وكلف اللواء محمد بهجت رئيس مدينة بئر العبد المسئولين بالمجلس بالمتابعة الميدانية واستغلال جميع المسطحات الكائنة فى المدينة لإظهار الوجه الجمالى بها وتحويلها لمساحات خضراء، لتصبح متنفسا لأهالى المدينة، ومكان تنزه وخروج للمواطنين، وتم البدء فى تنظيف المسطحات المجاورة لمجلس المدينة وتجهيزها لزراعة النجيل والأشجار الخضراء كمتنفس طبيعى لدى المواطنين لأظهار وجه جمالى وحضارى بالمدينة باشراف مدير ادارة البيئة المهندس تامر عبد الكريم.