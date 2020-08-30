اليوم السابع
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مجلس الأمن يعلن غدا نتيجة التصويت على تجديد عقوبات مالى

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:51 ص
مجلس الأمن يعلن غدا نتيجة التصويت على تجديد عقوبات مالى مجلس الأمن - ارشيفية
كتبت - هند المغربي

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يعقد مجلس الأمن غدا الاثنين جلسة مفتوحة لإعلان نتيجة التصويت حول عقوبات مالي بالإضافة الى التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية وفقا لجدول اعمال مجلس الامن

حيث بدأ مجلس الأمن من مساء  (27 أغسطس) إجراء تصويت مكتوب على مشروع قرار يمدد إجراءات عقوبات مالي - تجميد الأصول وحظر السفر - حتى 31 أغسطس 2021 ، وولاية فريق خبراء مالي حتى 30 سبتمبر 2021. و عقد الأعضاء اجتماعا واحدا على مستوى الخبراء بشأن مشروع النص في 18 أغسطس ، وهو نفس يوم الانقلاب في مالي. وفقا لطلب فرنسا ، حيث  وضع مشروع القرار في ايام الصمت في 25 أغسطس ، وهو ما خرقته روسيا والصين يوم 26 أغسطس"

 وتم الاتفاق على مشروع القرار بعد استكمال إجراءات الصمت الثانية التي انتهت في السادسة مساء اول امس

 

 

 


مالي

مجلس الامن

الأمم المتحدة

عقوبات مالى

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