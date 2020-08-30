متظاهرون يُسقطون تمثال أول رئيس وزراء فى كندا احتجاجا على عنف الشرطة

(رويترز)

قال مسئولون بالحكومة الكندية، إن محتجين يطالبون بوقف تمويل الشرطة أسقطوا تمثالا للسير جون ماكدونالد أول رئيس للوزراء فى البلاد بوسط مدينة مونتريال.

حدث ذك فى نهاية مسيرة سلمية، عندما تسلقت مجموعة من المتظاهرين النصب وجذبوا التمثال إلى الأسفل مما أدى لانفصال الرأس، حسبما أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتزايد الدعوات إلى وقف تمويل الشرطة فى أنحاء الولايات المتحدة وكندا بعد سلسلة من وقائع العنف التى شاركت فيها الشرطة. وفجرت وفاة الرجل الأسود جورج فلويد بعدما ألقت شرطة منيابوليس القبض عليه فى مايو، احتجاجات فى شتى أرجاء العالم على التمييز العرقى ووحشية الشرطة، وأيضا تعهدات جديدة من البعض بمحاربة العنصرية.

وفى يونيو، أدى مقطع فيديو يظهر الاعتقال العنيف لأحد قادة السكان الأصليين بكندا على يد الشرطة إلى إثارة تساؤلات حول استخدام الشرطة للقوة.

وغطت رسوم جرافيتى تمثال ماكدونالد مرارا فى السنوات الماضية وكثيرا ما كان يُطلى باللون الأحمر.