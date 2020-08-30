ما هى المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعى لكورونا وفق آخر الأبحاث؟

كتبت فاطمة خليل

متر أم متران أم أنها 6 أمتار؟ .. تساؤل أثاره الكثير من الناس مؤخراً حول المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي والوقاية من كورونا، وقد حذر الباحثون هذا الأسبوع في دراسة جديدة أنه عندما يتعلق الأمر بالتباعد الاجتماعي لفيروس كورونا، لا توجد قاعدة عامة واحدة والأمر يعتمد على عدة عوامل نتعرف عليها في السطور التالية..

وبحسب موقع ميديكال قال الباحثون إن مسافة التباعد الاجتماعي تعتمد على المكان الذى أنت فيه هل هو داخلي ومغلق أم في الهواء الطلق، وكذلك سرعة ونمط تدفقات الهواء؛ سواء كان الشخص يهمس أو يصرخ أو يعطس؛ تكييف الهواء أم النوافذ مفتوحة؛ مدة التعرض؛ ما إذا كان الشخص يرتدي قناعًا أم لا - ستحدد كل هذه العناصر المسافة الكافية عندما يتعلق الأمر بالابتعاد عن عدوى كوفيد 19.

وقال المؤلف الرئيسي نيكولاس جونز، الباحث في مستشفى سانت توماس في لندن: "قواعد التباعد الآمنة الصارمة هي تبسيط مفرط بناءً على علوم وتجارب قديمة من فيروسات سابقة".

وأضاف "بدلاً من قواعد المسافة المادية الفردية الثابتة، نقترح توصيات متدرجة تعكس بشكل أفضل العوامل المتعددة التي تتحد لتحديد المخاطر."

سيناريوهات منخفضة وعالية المخاطر



منذ الأيام الأولى للوباء، ناقش الخبراء بحدة ما يشكل تباعدًا اجتماعيًا "آمنًا".

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) "بالحفاظ على مسافة متر واحد (ثلاثة أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين"، وقد أصدرت العديد من السلطات الصحية الوطنية إرشادات مماثلة.

لكن التجارب التي أجريت في الأشهر الأخيرة تشير إلى أن هذه المسافات قد تكون غير مناسبة، على الأقل في بعض الظروف.

وأشار جونز وزملاؤه في مجلة BMJ الطبية، إلى أن "8 من أصل 10 دراسات في مراجعة منهجية حديثة أظهرت إسقاطًا أفقيًا لقطرات تنفسية تتجاوز مترين لجزيئات تصل إلى 60 ميكرون".

في إحدى الدراسات ، تم اكتشاف قطيرات يمكن أن تحتوي على فيروس حي على بعد أكثر من ستة أمتار من المصدر ، وهي مسافة تتفق مع العطس أو السعال أو الغناء القوي.

يمكن أن تفسر هذه النتائج ما قام به شخص يحمل فيروس كورونا بإصابة 32 مطربًا آخر - مع 20 حالة أخرى محتملة - على الرغم من المسافة الجسدية.

النوادي الرياضية وصالات الفنون القتالية ودور العبادة ومراكز الاتصال كلها أماكن يغني فيها الناس أو يلهثون أو يتحدثون بصوت عالٍ.

ومن المثير للاهتمام، أنه كان هناك عدد قليل من حوادث "الانتشار الفائق" على الرحلات الجوية التجارية، ربما لأن الناس لا يتحدثون كثيرًا ومن المرجح أن يرتدوا أقنعة، كما توقع المؤلفون.

يتم تحديد مدى انتشار الفيروس في الأماكن المغلقة أيضًا من خلال ما إذا كان الهواء في الغرفة يتم تهويته بنوافذ مفتوحة أو إعادة تدويره باستخدام نظام تكييف الهواء.

ابتكر جونز وفريقه مخططًا - يمكن أن يكون أيضًا بمثابة دليل- لقياس المخاطر في المواقف المختلفة.

إذا كنت تتحدث بهدوء في مكان مكتبي جيد التهوية وقليل الناس أثناء ارتداء قناع الوجه ، على سبيل المثال ، فإن الخطر ضئيل.

نفس السيناريو بدون قناع للوجه ، أو في مكتب مزدحم ، يترجم إلى درجة أعلى ولكن لا تزال معتدلة من المخاطرة.

ووجدت الدراسة أن الصراخ أو الغناء في غرفة سيئة التهوية دون ارتداء قناع سيضع الشخص بشكل مباشر في الخطر.