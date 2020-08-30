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لندن تهدد بروكسل بـ"بريكست" دون اتفاق حال عدم التراجع عن شروط تجارية

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:55 م
لندن تهدد بروكسل بـ"بريكست" دون اتفاق حال عدم التراجع عن شروط تجارية ديفيد فروست
كتبت رباب فتحى

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قال مفاوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اللورد ديفيد فروست، إلى نظيره فى الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه إنه سيوصي بمغادرة بريطانيا دون اتفاق تجاري ما لم تتوقف بروكسل عن الضغط على المملكة المتحدة للتوافق مع قواعدها بشأن مساعدات الدول الأعضاء فى التكتل، وفقا لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية.

واتخذ فروست موقفًا متشددًا قبل أسبوع في اجتماعات خاصة مع بارنييه، والتي فشلت في دفع المحادثات، ثم طالب بارنييه برؤية مخطط المملكة المتحدة لنظام الدعم المحلي بعد الانتقال، والذي من غير المرجح أن يتم نشره حتى نهاية سبتمبر.

يطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بمواصلة قبول القواعد التي تمنع الحكومة من دعم الشركات البريطانية على حساب منافسيها في الاتحاد الأوروبي، حتى بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

وكانت كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبى حذر داونينج ستريت من أن بوريس جونسون أمامه أقل من أسبوعين لإنقاذ محادثات التجارة والأمن فى فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصادر بارزة في الاتحاد الأوروبي.

وأخبر بارنييه، الحكومة الأسبوع الماضي، أن المفاوضات لن تمضي قدمًا حتى يشرح فروست ما ستكون عليه سياسة بريطانيا المستقبلية بشأن الإعانات الصناعية.

وفي رد غاضب، رد مفاوض رئيس الوزراء قائلاً للمفوض الأوروبي الفرنسي السابق إن بريطانيا لن ترسم مثل هذه السياسة الاقتصادية الرئيسية على "جدول زمني يمليه" الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال موقع "إف إكس ستريت" إن الآثار المترتبة على السوق البريطانى لن تكون جيدة، موضحا أن الأمر لا يبدو مواتًا للجنيه الاسترليني.


بريكست

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

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