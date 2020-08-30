اليوم السابع
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لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية بمحافظة أسوان.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:28 م
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية بمحافظة أسوان.. صور
أسوان – صلاح المسن

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تفقد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس عوض حسين رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، اليوم الأحد، أعمال التأهيل الجارية للترع بمحافظة أسوان، فى إطار المتابعة الميدانية للمشروع القومى وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وتم التأكيد على الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال وضرورة ضبط الجودة وزيادة معدلات التنفيذ، كما وجها الشكر على الجهد المبذول من جميع المهندسين والفنيين والعاملين القائمين على الأعمال، كما شمل المرور موقع العمل بمحطة بلانة الجديدة ومحطة بلانة القديمة وكذلك أعمال التطهيرات الميكانيكية الجارية على مخرات السيول.

من ناحية أخرى كانت قد تابعت قيادات رى أسوان أعمال تأهيل الترع بكوم أمبو، ونصر النوبة، حيث تفقد المهندس محمد على الشرونى رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان، برفقه المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان،  ومديرى الهندسات ومديرى الأعمال ومهندسى الإدارة، أعمال التأهيل الجارية بمنطقة كوم أمبو، ونصر النوبة فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تأهيل الترع بدائرة الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.

 

لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (1)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (2)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (3)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (4)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (5)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (6)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (7)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (8)
 
لجنة وزارة الرى تتفقد أعمال تأهيل الترع الجارية (9)

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