لجان الشباب بشمال سيناء تتابع استئناف الأنشطة بالمراكز والأندية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قال كليب راشد، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه يتم متابعة دورية للأنشطة الرياضية التى تنفذ بمراكز الشباب والأندية .

وأشار إلى أن لجنة متابعة قامت بالمرور على بعض المراكز والأندية بنادى العريش الرياضى ونادى نجمة سيناء، كما عقد اجتماعا بمدراء مراكز وأندية إدارة شباب بئر العبد استهدف إزالة معوقات العمل الشبابى فى النسخة الثامنة من دورى مراكز الشباب والتسجيل على منظومة الربط الإلكترونى الخاصة بمراكز الشباب وخطط النشاط وعضوية مراكز الشباب وسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بمركز المعلومات.

وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش، أن من بين نشاطات تنفذ داخل المركز تدريب شعبة كرة السلة بمركز شباب مدينة العريش بقيادة المدرب كابتن عبدالله عبدالغنى .

وسبق وأعلن مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، عودة تنفيذ الأنشطة الكشفية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير مركز شباب مدينة العريش، أن المركز انطلقت بداخله كافة الأنشطة، لافتا إلى أن فرق الناشئين بدورها بدأت الإعداد البدنى داخل صالة الجيم استعداداً للموسم الرياضى الجديد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من صيانة وقص ملعب كرة القدم الرئيسى واستقباله لتدريبات فرق المركز المختلفة، وبدء تشغيل ملاهى الأطفال .

وأشار إلى أنه يتم دوريا تعقيم صالة الجيم وكافة الأجهزة والألعاب الرياضية استعداداً لاستقبال الأعضاء والرواد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار توزيع التعليمات الاسترشادية على البوابة والتزام الجميع بالاحتياطات الوقائية.

يذكر أنه شهدت مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، عودة للأنشطة الرياضية مقرونة بتطبيق صارم لكل الإجراءات الاحترازية التى اقرتها وزارة الشباب والرياضة، وهى العودة التى أنعشت من جديد ساحات الرياضة وعادت إليها الحياة بحضور الشباب كلا يمارس نشاطه مع انتظام وجود الهيئات الإدارية .











