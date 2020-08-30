كيف تساهم مبادرة "اختيارك" لصندوق مكافحة الإدمان في توعية الشباب بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق مبادرة "اختيارك"، حيث تهدف المبادرة لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي .

"اليوم السابع "ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أهداف مبادرة "اختيارك " في نقاط محددة

تهدف المبادرة لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات





دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن





تهدف المبادرة أيضا المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات





تنفذ المبادرة بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالعديد من المحافظات





يشارك في تنفيذ المبادرة 1000 متطوع من أجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية .





إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"

يتم علاج المتعاطين للمخدرات من خلال 23 مركز علاجي متخصص مجانا وفى سرية تامة.