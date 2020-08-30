كوريا الجنوبية تسجل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز لـ19,699

كتب وكالات

بلغ العدد اليومى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد 299 حالة، أى انخفض هذا العدد إلى أقل من 300 حالة بعد خمسة أيام لأول مرة منذ يوم 25 أغسطس (280 حالة)، بحسب وكالة "يونهاب" .

ومع ذلك، يمكن أن يرتفع العدد اليومى لحالات الإصابة فى البلاد فى أى وقت، حيث يستمر ظهور حالات إصابة مرتبطة بكنيسة سارانغ جيئيل بسول، ومظاهرات حاشدة أقيمت يوم 15 أغسطس فى ميدان كوانغ هوا مون بسول، وتجمعات أخرى.

وفى ظل الوضع الراهن، قررت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الجمعة رفع مستوى التباعد الاجتماعى إلى مستوى 2.5 فى سيئول وضواحيها بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبق هذا المستوى بدءا من اليوم الأحد حتى يوم 6 أغسطس.

ويعرف بأن الحكومة تنظر فى إمكانية رفع مستوى التباعد الاجتماعى إلى أعلى مستوى له إذا لم تتراجع وتيرة انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد أبلغت عن 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 19,699 حالة.

ويسجل العدد اليومى لحالات الإصابة فى البلاد أكثر من 100 حالة لليوم الـ17 على التوالى منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

وارتفع العدد اليومى لحالات الإصابة إلى 441 حالة فى يوم 27 أغسطس الجاري، مسجلاً أعلى رقم منذ التفشى الحاد للفيروس فى مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالى فى فبراير ومارس من هذا العام، لكنه انخفض إلى حدود 300 حالة فى يومى 28 و29، وانخفض مرة أخرى إلى أقل من 300 حالة اليوم الأحد.

وحسب طرق انتقال المرض، ظهرت 283 حالة نتيجة لانتقال العدوى محليا و16 حالة وافدة من القادمين من الخارج.

واكتشفت 203 حالة من أصل 283 حالة محلية فى سيئول وضواحيها، منها 114 حالة فى سيئول و77 حالة فى إقليم كيونغ كى و12 حالة فى إنتشون.

وفى المناطق الأخرى، ظهرت 30 حالة فى دايغو و8 حالات فى إقليم جولا الجنوبى و7 حالات فى إقليم كيونغ سانغ الجنوبى و6 حالات فى كل من بوسان ودايجون و5 حالات فى كل من إقليمى تشونغ تشيونغ الشمالى وتشونغ تشيونغ الجنوبى و3 حالات فى كل من إقليم كيونغ سانغ الشمالى وأولسان وحالتين فى كل من كوانغجو وإقليم كانغ وون وجزيرة جيجو وحالة واحدة فى سيجونغ.

من بين حالات الإصابة الرئيسية، تجاوز عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة سارانغ جيئيل فى سيئول حاجز الـ1,000 لتصل إلى 1,018 حالة عند ظهر يوم أمس.

ومع استمرار وقوع حالات الإصابة من بين المشاركين فى المظاهرات المناهضة للحكومة التى أقيمت يوم 15 من هذا الشهر فى ميدان كوانغ هوا مون بسول، بلغ إجمالى المصابين المرتبطين بهذه المظاهرات 307 حالة عند ظهر يوم أمس.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت حالات إصابة جماعية أخرى مرتبطة بوحدة سكنية فى منطقة غورو وشركة لتصنيع المنتجات الحيوانية فى منطقة غوم تشون بسول (34 حالة) وشركة بيع المنتجات من الباب إلى الباب "موهان غوروب" فى منطقة غوان آك بسول (72 حالة) وكنيسة "بيت غاون" بمنطقة نوون بسول (20 حالة) ودار رعاية المسنين "تشام سارانغ" فى مدينة ناميانغجو بإقليم كيونغ كي(18 حالة).

ومن بين الـ299 حالة الجديدة، جاءت 16 حالة وافدة من الخارج. ومن بين الحالات الوافدة، تم اكتشاف 7 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحى فى المطارات والموانئ.

وتم اكتشاف الـ9 حالات المتبقية أثناء العزل الذاتى فى المنازل ومرافق الحجر الصحي، ومن بينها جاءت 3 حالات فى كل من إقليمى كيونغ كى وتشونغ تشيونغ الجنوبى وحالتين فى سيئول وحالة واحدة فى إنتشون.

وسجلت سيئول وضواحيها 209 حالة من أصل 299 حالة جديدة، منها 116 حالة فى سيئول و80 حالة فى إقليم كيونغ كى و13 حالة فى إنتشون.

ومن جهة أخرى، بلغ إجمالى عدد الوفيات 323 حالة بزيادة حالتين جديدتين.

ويشار إلى أن السلطات الصحية تعلن عن آخر إحصاءات مرضى كوفيد-19 فى البلاد فى غضون الساعة العاشرة صباح كل يوم حسب الإحصاءات الواردة حتى فجر اليوم.