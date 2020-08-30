كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى ينضم إلى خوض الانتخابات لخلافة شينزو آبى

طوكيو (رويترز)

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته إن يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء يعتزم خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وقال آبي،أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء فى السلطة، إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحى الذى يعانى منه ممهدا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطى الحر الحاكم.

ومن المؤكد بشكل فعلى أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطى الحر رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب فى المجلس الأدنى من البرلمان.