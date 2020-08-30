اليوم السابع
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كاتب عمانى يثير الجدل باقتراح لتقليل العنوسة ومشاكل الزواج

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:55 ص
كاتب عمانى يثير الجدل باقتراح لتقليل العنوسة ومشاكل الزواج الزواج
كتب ـ مصطفى عنبر

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسلطنة عمان ، تغريدة لكاتب عمانى يدعى على بن مسعود المعشنى ، يقترح فيها فكرة للتقليل من العنوسة ومشاكل الزواج، حيث اثار المقترح جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.

 
 
وغرد الكاتب العمانى "المعشنى" قائلا: " فكرة أعجبتنى والرأى لكم.. وهى: قيام 4 بنات موظفات بشراء أو تشييد منزل، ثم يبحثن عن زوج واحد مناسب لهن، فتكون النتيجة فتاكة وهى اللآت الثلاث: لا عنوسة.. لا مسشاكل زواج .. لا مشاكل سكن!!".
 
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وتوالت التعليقات على تغريدة الكاتب العمانى ، وقال المهندس صلاح البلوشى "هذا المقترح يصلح في جزر الواق واق وليس في مجتمع العادات والتقاليد".

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وغردت قابوسية قائلة "لو الواحدة تظل طول عمرها بدون زواج أشرف لها ولا تهين كرامتها".

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أما عابر فغرد قائلا:" اقتراح ممتاز.. ويقلل من تكاليف الزواج"

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العنوسة

الزواج

مشاكل الزواج

سلطنة عمان

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