قنا تسترد 1086 فدانا و46 ألف متر مربع من أملاك الدولة بعد ازالة التعديات

فريق المحافظات

أكد اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 285 حالة تعدى ، مشددا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي .

وأوضح المهندس عمر عبد الباقي ، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 156 حالة تعد بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز أبو تشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقوص بمساحة إجمالية 46 ألفا و676 مترا مربعا، كما نجحت في إزالة 27 حالة تعد بالزراعة علي املاك الدولة بمركزى قفط ونجع حمادي بمساحة اجمالية 1086 فدانا و15 قيراطا و5 أسهم .

وأضاف عبد الباقى ، أنه تم خلال الحملات أيضا إزالة 72 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز نجع حمادي وفرشوط وقنا بمساحة 4 أفدنة و9 قراريط و10 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة مخالفة بناء عشوائي بمركز ومدينة قنا بمساحة 2800 متر مربع .