قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات غدا لغسيل وتطهير الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدا الاثنين الموافق 31 أغسطس، من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غد الثلاثا، وذلك لغسيل وتطهير شبكات المدينة.

وأهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعدم الاستخدام المباشر عقب عودتها نظرا لعكارة المياه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.