قطر تضخ أموالا طائلة بمراكز أبحاث لغسل سمعتها.. محلل سياسى يكشف التفاصيل

كتب أحمد عرفة

قال ماك شرقاوى المحلل السياسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية على يقين بتورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أمير قطر تميم بن حمد، أكثر من مرة بضرورة أن تتوقف الدوحة عن تمويل الجماعات الإرهابية.



وأضاف المحلل السياسى، في تصريحات للإعلامية دينا زهرة، على قناة إكسترا نيوز، أن النظام القطرى ضخ أموالا طائلة في الجامعات الأمريكية ومراكز الأبحاث في محاولة لغسل سمعته وتحسين صورة النظام القطرى الحاكم في ظل تزايد الاتجاه داخل المجتمع الأمريكي بتورط الدوحة في دعم الإرهابيين.



ولفت المحلل السياسى، إلى أن اتصالات النظام القطرى بالجماعات الإرهابية، ودعمه للإرهابيين أصبح معروفا للرأي العام العالى، بل إن قطر أصبحت متورطة في دعم التيارات المتطرفة في المجتمعات الغربية.



وفى وقت سابق كشف تقرير وثائقى أعدته مؤسسة ماعت بعنوان قطر الجانب المظلم، كشفت فيه العديد من الجرائم التى قام بها النظام القطرى ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهم خارجيا وداخليا، وطردهم خارج البلاد، وتعرضهن للانتهاكات المستمرة خارج البلاد من خلال الاستخبارات القطرية.



واستعرض التقرير الذى كشف مصادر التمويل القطرية التى تحصل عليها جماعات الإرهاب فى العديد من الدول لتنفيذ مخططات تميم بن حمد فى المنطقة، إضافة إلى ما يقوم به لتهديد المنطقة المستمر من خلال إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وإتاحة وسائل الإعلام القطرية لهم، ورعاية شيوخ الإرهاب فى الدوحة.