رام الله (أ ش أ)

قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، موقعين وسط وجنوب قطاع غزة، وأوقعت أضرارا بممتلكات الفلسطينيين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن دبابات الاحتلال المتواجدة خلف الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت بعدة قذائف مدفعية موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.