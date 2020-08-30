وأضافت أن دبابات الاحتلال قصفت موقعا بقذيفتين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف.