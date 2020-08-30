اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قصة "آمال وهبة" جمعتهما الصداقة والمراكز الأولى لأوائل الدبلومات الفنية.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:51 م
قصة "آمال وهبة" جمعتهما الصداقة والمراكز الأولى لأوائل الدبلومات الفنية.. صور
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"ثنائى التفوق".. جملة تلخص قصة طالبتين من نفس المدرسة وذات التخصص على المركز الثالث والثالث مكرر ضمن أوائل الجمهورية للدبلومات الفنية، قسم المعدات الكهربائية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وهما "آمال خالد سليمان، هبة سامى".

وتحاور "اليوم السابع" مع الطالبتين، ليجد أن 2 منهما جمعتهما الصداقة وذات الفصل والهدف وأن يكونان ضمن أوائل الجمهورية للدبلومات الفنية، ليستحقا لقب "ثنائى التفوق" هبة سامى وآمال خالد.

وتقول آمال خالد، الحاصلة على مجموع 688 درجة بنسبة 98.29% بالمركز الثالث، لـ"اليوم السابع": إننا لم نفترق طوال سنوات الدراسة وسنلتحق بذات المعهد كخطوة للالتحاق بكلية الهندسة سويا، وتؤكد: فطوال العام الدراسى كنا نأخذ الدورس مع بعضنا ووضعنا خطة مذاكرة ويوميا نتحدث هاتفيا لمراجعة الدروس الصعبة، خاصة فى فترة فيروس كورونا التى كنا لا نتلقى كثيرا فيها، مضيفة أننى كنت يوميا أستيقظ قرب الفجر أراجع دروسى وأتوجه للمدرسة وأثناء الامتحانات كانت خطة مذاكرتنا 6 ساعات يوميا، لافتة إلى أنه لم يكن فى مخططى الالتحاق بالدبلوم الفنى، وتقدمت بأوراق للثانوى العام، فكنت من المتفوقين، إلا أنه قبل بدء العام الدراسى تعرضت والدتى لأزمة صحية، فقررت سحب ملف من ثانوى للصنايع للتفرغ لأنى أكبر شقيقاتى".

وتكمل هبة سامى، أن هذا العام الدراسى كان مختلفا بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وتعرضهم لضغوط وتوتر لتأجيل الامتحانات، إلا أن أسرتها كان لها دور كبير فى تخفيف العبء النفسى عنها، لافتة إلى أنها كانت تعتمد على المذاكرة بجانب الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنها كانت من متفوقى الشهادة الإعدادية بمجموع 279.5 ولكنها اختارت الصنايع نظام ثلاث سنوات لقربها من منزلها وعدم رغبتها فى التعرض لضغوط الثانوى العام.

25a10f3e-90e1-45e6-bddf-001e94f255d0
 

 

received_345507236584585
 

 

received_944383136048938
 

 

received_1023286621418817
 

 

received_1226167447760850
 

 

received_2690448597939639
 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

أوائل الدبلوم الفني

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الثانية مكرر فى الدبلومات الفنية: اعتمد على المدرسة فقط

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:00 م

الأولى على الدبلومات الفنية تجارى : حلم حياتى الالتحاق بكلية التجارة

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:57 م

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن برقم الجلوس

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:48 م

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. 82% نسبة النجاح فى دبلوم الـ5 سنوات.. و61% الثلاث سنوات و79.72% المزدوج.. وحرمان 66 طالبا من الامتحان لمدة عامين.. و29 طالبًا من الأوائل.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة