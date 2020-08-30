فوائد قشر الموز على صحتك ودوره فى علاج المشاكل الجلدية

كتبت نهير عبد النبى

الموز واحد من أهم الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال حيث يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج، فضلا عن ذلك يحتوى الموز على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تقوية الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات والمشاكل التى يتعرض لها، ولكن يجهل الكثيرون الفوائد المتعددة لقشر الموز يتم استخدامه لعلاج العديد من المشاكل الجلدية، وحسب ما ذكر موقع healthline فإن فوائد قشر الموز هى:

فوائد قشر الموز على الصحة



1:ثبت أن الألياف الموجودة فى قشر الموز تعزز الصحة وتثبت مستويات السكر في الدم ، وتعزز صحة القلب .

2: يمكن أن يساعد البوتاسيوم في تنظيم مستويات ضغط الدم ، والحماية من فقدان العظام ، وتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى .

3:وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن قشور الموز غنية بمضادات الأكسدة، وتشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل الالتهاب وتحمي من الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري .

فوائد قشر الموز لعلاج المشاكل الجلدية



1:يحتوى قشر الموز على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهاب والحكة ، لذلك يستخدم فى علاج الجروح والالتهابات الجلدية.

2: يعتبر قشر الموز من أفضل الطرق الطبيعية التى تستخدم فى علاج البثور السوداء على البشرة، ويمكن عمل ماسك قشر الموز لنضارة وجمال البشرة والتخلص من الرؤؤس السوداء.

3::يحتوى قشر الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى علاج حب الشباب والحفاظ على نضارة وجمال البشرة.

4:قد يكون قشر الموز بمثابة كريم واقى من اشعة الشمس ، حيث يحتوى قشر الموز على بعض الفيتامينات التى تعمل على حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة، كما انه يعمل على تفتيح ونضارة البشرة.

5:يساعد فى علاج بعض الامراض الجلدية مثل الاكزيما والصدفية، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للالتهاب والفيروسات، كما ينصح باستخدام قشر الموز لعلاج لدغات الحشرات والاحمرار والحكة الناتجة عنه.

6:قشر الموز يقلل من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة مثل التجاعيد وعلامات التمدد.