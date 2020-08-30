اليوم السابع
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خالد صلاح
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فقدان 12 صيادا إثر غرق سفينة صيد بالمياه الإقليمية الصينية

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:13 ص
فقدان 12 صيادا إثر غرق سفينة صيد بالمياه الإقليمية الصينية القوات الصينية
وكالات

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قالت السلطات المحلية في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، بان قارب صيد يُقل 14 من أفراد الطاقم غرقوا في المياه قرب جزيرة بينغتان بالمقاطعة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، موضحة انه وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم لا يزال هناك 12 مفقودا.
 
وأوضح مركز الإنقاذ البحري بالمقاطعة أنه تم إنقاذ شخصين بعد أن غرق القارب، المسجل في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان، في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم في المياه قرب جزيرة بينغتان ، ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة، بينما يجري التحقيق في سبب الحادث.
 
وعلى صعيد متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مطعم في مقاطعة "شانشي" شمالي البلاد إلى 29 قتيلا و28 مصابا بينهم 7 بحالة خطيرة.
 
وذكرت سلطات مقاطعة شانشي في بيان اليوم الأحد أن أعمال الانقاذ انتهت حيث تم انتشال 57 شخصا من بين حطام المبنى المنهار المكون من طابقين، وتأكد مصرع 29 شخصا منهم، فيما أصيب سبعة أشخاص بجروح خطيرة ولكنها غير مهددة للحياة و21 بجروح طفيفة . 

المياه الإقليمية الصينية

الصين

اخبار الصين

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