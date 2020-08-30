فريق بحث جنائى لكشف غموض مقتل طفلة أبوكبير بعد العثور على جثتها بالدقهلية

الشرقية- فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض مقتل طفلة عمرها 5 سنوات، بعد 4 أيام من غيابها عن المنزل، والعثور على جثتها بقرية بشلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

بداية الواقعة، أمس بتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بعثور أحد الأهالى على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها،تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وبمراجعة بلاغات الغياب تبين إختفاء طفلة تدعى" أروى ع ح ح" 5 سنوات مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير.