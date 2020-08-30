عودة الاحتجاجات فى تشيلى بعد 6 أشهر من التوقف بسبب كورونا.. صور وفيديو

كتبت فاطمة شوقى

عادت الاضطرابات الاجتماعية والمظاهرات من جديد لتشيلى قبل إجراء الاستفتاء العام الذى سيعقد فى 25 أكتوبر على التعديل الدستورى، كما أظهر المتظاهرون دعمهم لمجتمع مابوتشي، الذي يحتفظ بمطالبة تاريخية بالهبوط في منطقة أراوكانيا في جنوب تشيلي، حيث عادت أعمال العنف للظهور في الأسابيع الأخيرة، مع هجمات نُسبت إلى جماعات مابوتشي المتطرفة.



احتجاجات تشيلى

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه منذ 18 أكتوبر 2019 خرج المئات من التشيليين فى احتجاجات كبيرة خاصة فى العاصمة سانتياجو، بسبب الاستفتاء على الدستور، ولكنها توقفت خلال أزمة كورونا الذى تسبب فى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل أكبر، ولذلك تعهد التشيليون للعودة للشوارع بشكل أقوى لاستئناف احتجاجاتهم.



احتجاجات فى تشيلى

وقالت امرأة تعرف باسم مابل (59 عاما) شاركت في الاحتجاج "سيعود الفتيان والفتيات أقوى"، ومن الرصيف ، أكد المتظاهرون دعمهم لخيار "أوافق" للاستفتاء العام الذي سيُعقد في 25 أكتوبر والذي سيحدد تغيير أو عدم تغيير الدستور الموروث من ديكتاتورية أوجوستو بينوشيه (1973-1990) ، أحد اقترحت طرق الخروج لتخفيف التوتر الاجتماعي الناتج عن احتجاجات العام الماضي.



تشيلى والاضرابات الاجتماعية

وكان سائقو الشاحنات يتظاهرون على الطرقات منذ يومين ، مطالبين بمزيد من الإجراءات الأمنية، بعد تعرضهم لعدة هجمات إحراق متعمد في هذه المنطقة.



تشيلى

وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاج في سانتياجو استمر حتى انتشرت الشرطة بعشرات العناصر والعربات المدرعة وقاذفات المياه وقاذفات الغاز منذ الصباح في المنطقة بطريقة وقائية ، واعتبرت أن التكتل خالف اللوائح الصحية في المنطقة. الجائحة التي تحظر الاجتماعات في الأماكن العامة لأكثر من 10 أشخاص، وقامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين.

وقال فيسنتى، وهو كاتب يبلغ من العمر 61 عاما كان يتظاهر في وسط سانتياجو ،"هناك تفاوت هائل ، وهو ما يمكن ملاحظته هنا عندما يقمع أفراد عائلة كارابينيروس بكل قوتهم السكان الذين يأتون للاحتجاج".

وتوقفت الاحتجاجات في مارس الماضي مع وصول فيروس كورونا بعد أكثر من خمسة أشهر من المظاهرات في تشيلي ، والتي خلفت 30 قتيلاً وآلاف الجرحى والمعتقلين.