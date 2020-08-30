اليوم السابع
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عمال المختبرات فى إسرائيل يبدأون إضرابا مفتوحاً رغم انتشار وباء كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:40 م
عمال المختبرات فى إسرائيل يبدأون إضرابا مفتوحاً رغم انتشار وباء كورونا فيروس كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه على الرغم من انتشار وباء كورونا في إسرائيل بدأ 2000 عامل في  400 مختبر طبي عام في إسرائيل إضرابًا مفتوحًا، حيث يشمل الإضراب مختبرات المستشفيات وشركات التأمين الصحي ومرافق الصحة العامة.

وقالت الصحيفة إن السبب في الإضراب هو لرغبتهم في رفع أجورهم جراء ارتقاع مستوى المعيشة، وللاحتجاج على ضغوط العمل التي يتعرضون لها منذ بداية جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يستمر إجراء اختبارات كورونا رغم الإضراب، إلا أنه سيتم فقط إبلاغ من يثبت إصابتهم بالفيروس حتى يتسنى إجراء المسحات الوبائية، أما من يثبت عدم إصابتهم فلن يتم إبلاغهم، وقد يتسبب هذا في مشاكل للإسرائيليين الذين يحتاجون إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية للسفر إلى الخارج.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أنه، ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، اضطر العديد من أطقم المختبرات إلى العمل لساعات إضافية، وسبق أن احتج عمال المختبرات على ظروف عملهم عدة مرات. وانتهت المفاوضات مع وزارة المالية دون نتيجة.

ووجه المدير العام لوزارة الصحة تشيزي ليفي، انتقادات إلى عمال المختبرات بسبب الإضراب، حيث سجلت إسرائيل إجمالا نحو 114 ألف حالة إصابة بكورونا، وتوفيت منها نحو 900 حالة. وتعافى أكثر من 92 ألفًا من المصابين، بينما لا تزال هناك نحو 20 ألف حالة نشطة.

 

 

 


إسرائيل

فيروس كورونا

تل أبيب

إضراب

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