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عشان موجة الحر تعدى.. احمى نفسك من مخاطر أشعة الشمس.. إنفو جراف

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:00 ص
عشان موجة الحر تعدى.. احمى نفسك من مخاطر أشعة الشمس.. إنفو جراف إنفو طرق الوقاية من موجة الحر
كتبت ـ نهير عبد النبى

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منذ بداية موجة الحر يتعرض الكثيرون لمخاطر صحية تؤثر عليهم وخصوصا مع عدم شرب السوائل الطبيعية والمياه بشكل كافى، وبحسب ما ذكره موقع ridgmountpractice  فهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من مشاكل الحر.

وفى هذا الصدد، يقدم "اليوم السابع" لجمهور القراء طرق وكيفية الوقاية من موجة الحر.

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ـ احتفظ بالنوافذ التي تتعرض لأشعة الشمس مغلقة أثناء النهار.

ـ تجنب الحرارة وابتعد عن الشمس بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

ـ ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة.

ـ حافظ على برودة الغرف باستخدام المظلات.

ـ انتقل إلى غرفة أكثر برودة خاصة فى حالة النوم.

ـ احصل على حمامات مياه باردة.

ـ اشرب الكثير من السوائل وتجنب الكحوليات الزائدة.

ـ إذا اضطررت للخروج في الحر استخدم واقيًا من الشمس وارتدى قبعة.

 

 


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