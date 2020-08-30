عزل 13 مبنى داخل العاصمة الأردنية بسبب تفشى فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قالت لجنة الأوبئة فى الأردن مساء يوم، الأحد، إن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى العاصمة عمّان كبير، مشيرة إلى أنه تم عزل 13 مبنى داخل العاصمة بسبب تفشى الوباء. وأفادت اللجنة بأن الأردن لم تصل إلى مرحلة التفشي المجتمعي للفيروس حتى الآن، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وشددت على أن عودة المدارس تحمل خطورة في زيادة عدد إصابات فيروس كورونا، والبروتوكول الذى وضعته اللجنة جاء للحد منها. وكانت الصحة الأردنية قد أعلنت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 1893 حالة منذ تفشى الوباء.