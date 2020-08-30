عام 2020 يشهد القبض على محمود عزت وصدور آخر الأحكام الغيابية ضده

كتب إيهاب المهندس

شهد عام 2020، ضربة قاضية لتنظيم الإخوان الإرهابى، بعد سقوط محمود عزت الرجل الثالث بالتنظيم والقائم بأعمال المرشد، كما شهد العام صدور حكما جديد ضد المتهم وهو حكم المؤبد فى اتهامه بتكوين خلية إرهابية بالشراينة بالمنيا.

وصدر حكم المؤبد ضد محمود عزت و7 آخرين فى اتهامه بتكوين خلية إرهابية تحرض على الدولة، من محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم منها تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصرى، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها الحض على تكدير الرأى العام.

جدير بالذكر أن محمود عزت القائم بأعمال المرشد صدر ضده حكميا بالإعدام بقضيتى الهروب من السجون والتخابر مع حماس.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.