اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب جامعة بنى سويف ينفذون أول تطبيق لأطفال التوحد على مستوى الجامعات

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:50 م
طلاب جامعة بنى سويف ينفذون أول تطبيق لأطفال التوحد على مستوى الجامعات طلاب جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فريق المشروع البحثى لطلاب قسم التوحد بكلية ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك فى إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم، حيث قام الطلاب بإعداد مشروع تخرج يتضمن أول تطبيق إلكترونى على مستوى الجامعات المصرية لخدمة أطفال التوحد وللمساهمة فى توعية ودعم ومساندة أولياء أمورهم.

وقال الدكتور منصور إن التطبيق يحتوى الخصائص والتعريف والمشكلات وأساليب العلاج والمراكز الخاصة بالتوحد على مستوى الجمهورية، وأماكن تواجدهم والإمكانيات المتاحة داخل تلك المراكز، ويضم الأساليب العلاجية الحديثة التى يحتاجها طفل التوحد وأساليب التقييم التى لابد لطفل التوحد أن يتعرض لها والتشخيص.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن التطبيق لاقى اهتماما عالمياً بعد تحميله فى 35 دولة حول العالم، مؤكداً دعمه للطلاب بعد تنفيذ تلك الفكرة فى ظل التكنولوجيا الحديثة التى يشهدها العالم حيث وجه بترجمة التطبيق إلى عدد من اللغات ليصل إلى أكبر عدد من دول العالم.

sdf (2)
 

 

sdf (3)
 

 


أخبار مصرية

جامعه بنى سويف

محافظه بنى سويف

ذوى الاحتياجات الخاصه

أطفال التوحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة