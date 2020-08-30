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طقس حار غدا والرطوبة ترتفع إلى 85% والعظمى بالعاصمة 37 درجة

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:51 م
طقس حار غدا والرطوبة ترتفع إلى 85% والعظمى بالعاصمة 37 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار ارتفاع الدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة،  فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ،  والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين بالقاهرة العظمى  37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
 
ويشهد اليوم الأحد،  ارتفاع طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة،  فيما تشهد السواحل الشمالية  طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .
 
كما يشهد شمال الصعيد  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.

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