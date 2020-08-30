ضبط 5 أطنان دواجن غير صالحة للإستهلاك داخل مجزر بدون ترخيص فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت مباحث التموين بالقليوبية بقيادة العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط مجزر دواجن بدون ترخيص بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب، وقيام مالكه بتخزين كميات كبيرة من هياكل الدواجن منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، ضبط 5 طـن دواجن وأجنحة وبانية داخل مجزر دواجن بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة قليوب، وقيام مالكه بتخزين كميات كبيرة من الدواجن وأجزاء دواجن والهياكل منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها.

كما يقوم مالك المجزر بإثبات تواريخ صلاحية جديدة وبيعها فى الأسواق بوضع علامات تجارية مقلدة، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.