اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 206 أشخاص متعدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال 24 ساعة

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:08 م
ضبط 206 أشخاص متعدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط (206) شخص مخالف، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة .

 


وزارة الداخلية

التعديات على أملاك الدوله

ضبط المخالفين

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة