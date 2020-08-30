اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 03:59 م
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ضبط بدال تموينى لاستيلائه على سلع مدعمة ببورسعيد

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:27 م
ضبط بدال تموينى لاستيلائه على سلع مدعمة ببورسعيد حملة تموينية على المحلات بحى الضواحى
بورسعيد - محمد فرج

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شنت الأجهزة الرقابية برئاسة محمد عوض مدير إدارة تموين الضواحى والجنوب، حملة لتمشيط الأسواق لضبط المخالفين والخارجين على القانون .

وأسفرت الحملة عن ضبط بدال تموينى استولى على سلع تموينية مدعمة بدون وجه حق، بغرض التربح بالحى الإماراتى ، وسوبر ماركت بحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية جنوب بورسعيد.

ومن جانبه، أصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد تعليمات مشددة لجميع الإدارات لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخابز ، وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية لمراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين .

وتم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية ومحمد عوض مدير إدارة الضواحى والجنوب والسعيد صابر رئيس الرقابة والعربى النطار وأحمد الصواف ومرجان عبده كبار مفتشى الرقابة .

 وتم التحفظ على جميع المضبوطات وحرر المحضر التموينى رقم 1754 جنح الجنوب ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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