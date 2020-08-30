ضبط المتهم بالاستيلاء على حقيبة بها ربع مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة الإستيلاء على حقيبة خاصة بشركة نقل أموال بداخلها أكثر من ربع مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر بإستيلاء عاملين ببوفية البنك على حقيبة أموال خاصة بشركة نقل أموال ، عقب قيام موظف بتلك الشركة بتركها سهواً بجوار ماكينة الصراف الآلى أمام البنك عقب قيامه بتغذية الماكينة بالأموال .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر توصلت جهوده إلى تحديد عاملين البوفيه المتهمان ( مُقيمين بالغردقة – لأحدهما معلومات جنائية) .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة وقررا أنهما حال توجههما لمقر البنك محل عملهما إكتشفا وجود الحقيبة بجوار ماكينة الصراف الآلى فقاما بالإستيلاء عليها وما بداخلها من أموال .. وتم بإرشاد المتهمان ضبط الحقيبة بشقة يُقيم بها أحدهما (مُخصصة كسكن للعاملين بالبنك ) وبداخلها كامل المبلغ المستولى عليه (253,900 جنيه) .. وبمراجعة مسئولى شركة نقل الأموال قرروا بترك الموظف المسئول عن الحقيبة لها سهواً أمام الماكينة عقب تغذيتها بالأموال وعدم وجود عجز بالمبلغ المالى المستولى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .