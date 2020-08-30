اليوم السابع
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صور.. محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:56 م
صور.. محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، والوفد المرافق له خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها أن المحافظ خلال اللقاء أكد أهمية الثقافة والفنون فى تطور المجتمع وبناء الإنسان، والتصدى الأفكار المتطرفة، بجانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.

بدوره ثمن الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة الدور الكبير الذى تقوم به الدولة فى تنمية وتعمير سيناء، بجانب الاهتمام بالجانب الثقافي، وتجديد قصور الثقافة وإقامة المعارض المتنوعة والمشاركة فى مختلف المهرجانات الفنية والثقافية داخل وخارج مصر.

على هامش اللقاء تفقد المحافظ ورئيس هيئة قصور الثقافة معرض المنتجات السيناوية والمشغولات اليدوية الذى أقامه قصر ثقافة العريش، بجانب حضور عرض فنى للفرقة القومية للفنون التلقائية بشمال سيناء.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظة لرئيس هيئة قصور الثقافة، تقديرا لجهوده فى قطاع الثقافة والفنون.

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قصور الثقافة

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