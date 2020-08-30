صور.. محافظ الأقصر يتابع مشروعات الصرف والمركز التكنولوجي بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولاته لمتابعة انتظام عمل الاجهزة المحلية والموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة الاقصر، حيث زار مدينة أرمنت، برفقة اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ فى مدينة أرمنت، مشروع الصرف الصحى بقرية الرياينة، وتابع مراحل تنفيذ المشروع والذى تم الإنتهاء من مرحلة "صب البيارة"، ويجرى حالياً أعمال الإنشاءات لمحطة رفع وشبكات الصرف الصحى بالريانية، ومن المقرر إستلام المحطة بالشبكات والتشغيل فى 30 يونيو 2021، واستكمل المحافظ جولته بتفقد مركز طب أسرة حاجر الرزيقات بحرى والذى انتهى العمل به ليدخل ضمن منظومة التأمين الصحي، وذلك ضمن 3 مراكز طبية بمدينة أرمنت تشمل مركز طب أسرة حاجر أبو دغار ومركز طب أسرة حاجر المحاميد، بالإضافة إلى تطوير 9 وحدات وإحلال وتجديد مستشفى الحميات لتصبح مركز طبى للأمراض المتوطنة ومركز طبى أرمنت الحيط.

كما واصل المحافظ جولته بتفقد محطة رفع صرف صحى قرية الرزيقات بحري، والتى يتم تنفيذ مرحلة صب الخرسانية بها تمهيداً لإستكمال أعمال المحطة وتسليمها فى 30 يونيو 2022، واختتم المحافظ جولته بتفقد مجلس مدينة ارمنت والمركز التكنولوجى المتطور ويعمل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة لإنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم بالإضافة إلى تلقى طلبات التصالح فى المخالفات، وتابع المحافظ اعمال رفع كفاءة مجلس مدينة ارمنت ومد كابلات كهرباء ومرافق جديدة ضمن خطة تطوير المبنى وتجديده.

وكان قد بدأ محافظ الأقصر جولاته فى مدينة القرنة، وذلك لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية والموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة الأقصر، وذلك برفقة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتابع مشروعات الصرف والمركز التكنولوجي



محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتابع مشروعات الصرف والمركز التكنولوجي



محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتابع مشروعات الصرف والمركز التكنولوجي



محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتابع مشروعات الصرف والمركز التكنولوجي



محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتابع مشروعات الصرف والمركز التكنولوجي