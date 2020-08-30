صور.. شرطة الاحتلال تعتقل عشرات المتظاهرين الإسرائيليين ضد نتنياهو

تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومشاركة عشرات آلاف المتظاهرين.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، العشرات فى مدينة القدس بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وخرقهم النظام العام بعد انتهاء المهلة المحددة لهم للتظاهر، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتظاهر آلاف الاسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى أماكن متفرقة من البلاد مطالبين باستقالته فى ظل اتهامات الفساد التى وجهت إليه وإدارته وحكومته لأزمة كورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس.



اعتقال المتظاهرين



الاحتجاجات ضد نتنياهو



جانب من المظاهرات