اليوم السابع
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صور.. شرطة الاحتلال تعتقل عشرات المتظاهرين الإسرائيليين ضد نتنياهو

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:23 ص
صور.. شرطة الاحتلال تعتقل عشرات المتظاهرين الإسرائيليين ضد نتنياهو شرطة الاحتلال تعتقل عشرات المتظاهرين

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تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومشاركة عشرات آلاف المتظاهرين.

 

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، العشرات فى مدينة القدس بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وخرقهم النظام العام بعد انتهاء المهلة المحددة لهم للتظاهر، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وتظاهر آلاف الاسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى أماكن متفرقة من البلاد مطالبين باستقالته فى ظل اتهامات الفساد التى وجهت إليه وإدارته وحكومته لأزمة كورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس.

اعتقال المتظاهرين
اعتقال المتظاهرين

 

الاحتجاجات ضد نتنياهو
الاحتجاجات ضد نتنياهو

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

شرطة الاحتلال تعتقل المحتجين
شرطة الاحتلال تعتقل المحتجين

 

 


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