اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 05:28 ص
خالد صلاح
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صور.. ترامب يزور المناطق المنكوبة من إعصار لورا فى تكساس ولويزيانا

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:00 ص
صور.. ترامب يزور المناطق المنكوبة من إعصار لورا فى تكساس ولويزيانا ترامب يزور المناطق المنكوبة من إعصار لورا
أ ش أ

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توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى ولايتى تكساس ولويزيانا، للقيام بجولة للاطلاع على الأضرار التى سببها إعصار لورا، والذى دمر منازل وشركات عندما ضربت الشاطئ هذا الأسبوع برياح بلغت سرعتها 150 ميلا فى الساعة.

 

ونقلت صحيفة (يو.إس.إيه.توداي) عن بيان البيت الأبيض القول إن ترامب زار بحيرة تشارلز ولويزيانا وأورانج بولاية تكساس.

 

ومن المقرر أن يقوم بمسح الأضرار الناجمة عن العاصفة من الفئة 4، التى وصلت إلى اليابسة وتلقى إحاطات بشأن عمليات الطوارئ وجهود الإغاثة، حيث وصل ترامب إلى لويزيانا الساعة بعد ظهر اليوم بتوقيت أمريكا .

 

وتسببت العاصفة فى ترك عشرات الآلاف بدون كهرباء، ووفاة 14 شخص، ووقع ترامب يوم الجمعة إعلان يعتبر ولاية لويزيانا منكوبة.

 

وقدرت وزارة الصحة فى لويزيانا أن أكثر من 220 ألف شخص بدون ماء. قد تستغرق استعادة هذه الخدمات أسابيع أو شهورا، وقد تستغرق إعادة البناء الكاملة سنوات.

الرئيس الامريكى يتابع يزور المناطق المنكوبة
الرئيس الامريكى يتابع يزور المناطق المنكوبة

 

ترامب وسط قوات الانقاذ
ترامب وسط قوات الانقاذ

 

ترامب يزور المناطق المتضررة
ترامب يزور المناطق المتضررة

 

ترامب يشاهد حجم الاضرار
ترامب يشاهد حجم الاضرار

 

 


ترامب

أعصار لورا

تكساس

لويزيانا

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