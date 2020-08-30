اليوم السابع
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صور.. الفرحة تعم منزل "ندى السيد" الثانية مكرر بالتعليم الزراعى كفر الشيخ

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:13 م
صور.. الفرحة تعم منزل "ندى السيد" الثانية مكرر بالتعليم الزراعى كفر الشيخ الطالبه ندى محمد السيد محمد سعيد مع أسرتها
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عمت الفرحة منزل الطالبة ندى محمد السيد محمد سعيد، بمدرسة دسوق الزراعية، الثانية مكرر بمجموع 511 بنسبة 92.91٪، وتعالت الزغاريد وامتلأت حجرات المنزل من المهنئين من أهالى قرية المنورة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت ندى محمد السيد، الثانية مكرر، أنها سعيدة لحصولها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فقد حققت ما تريده من التحاقها بالتعليم الفني، رافضة الالتحاق بالتعليم الثانوى العام، نظراً لظروف والدها المرضية، فقد أجرى عملية قلب مفتوح منذ 3 سنوات، وصممت أن تكون من المتفوقين وتلتحق بكلية مثلها مثل طلاب الثانوية العامة دون أن تكبد والدها أموالا لدفعها للمعلمين، وكل أشقائها الـ5 حاصلين على دبلومات فنيه، "أشرف وعماد والسيد، وحمدي، وهانم، وشقيقتها الصغرى نورهان بالصف الثالث التجاري.

وأضافت ندى، لـ"اليوم السابع" ستلتحق بكلية الزراعة إن شاء الله، لأنها ترغب فى الالتحاق بالكلية، وكانت تحرص على مراجعة دروسها يوميا ولا تنام إلا 8 ساعات فقط، ويعود الفضل لله ثم لوالدها ووالدتها.

وقال محمد السيد، والد ندى، كان متوقع حصولها على مركز متقدم على مستوى الجمهورية، وكان يشجعها، وفرغتها والدتها من أعمال المنزل، لتحقق هدفها وهدف أسرتها، والحمد لله، مؤكداً أنه يعمل فلاح وتوقف عن العمل منذ إجراء عملية جراحية له، قلب مفتوح، ويعتمد على أولاده الأربعة فى توفير احتياجات الأسرة، وكلهم يعملون باليومية.

وأكدت والدة ندى، أنها سعيدة بحصول ابنتها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فشرفتها أمام أهل القرية، وتتمنى لها التوفيق، وتكون دكتورة بالكلية.

 

 

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الطالبه ندى محمد السيد محمد سعيد مع أسرتها

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الطالبه ندى محمد السيد محمد سعيد 
 
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الطالبه ندى محمد السيد محمد سعيد مع أسرتها

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الطالبه ندى محمد السيد محمد سعيد مع أسرتها
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الطالبه ندى محمد السيد محمد سعيد مع أسرتها

 


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