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صور.. اجتماع رئيسى هيئة الرقابة الإدارية السابق والحالى بالهيئة

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:12 م
صور.. اجتماع رئيسى هيئة الرقابة الإدارية السابق والحالى بالهيئة الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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اجتمع رئيسا هيئة الرقابة الإدارية السابق والحالى، بمقر الهيئة، وحضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة لاستعراض أبرز الملفات ذات الأولوية.

ورحب اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة السابق وأعضاء الرقابة بالوزير حسن عبد الشافى رئيس الهيئة الجديد متمنيين له التوفيق وتعهدوا ببذل الجهد لرفعة وشأن وطننا فى محاربة ومنع الفساد ودفع عجلة التنمية دعماً لجهود الدولة، شاكرين رئيس الهيئة السابق على ما بذله من جهد خلال فترة قيادته للهيئة.

وهنأ الوزير شريف سيف الدين حسين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، الوزير حسن عبد الشافى أحمد بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية. وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتكليف حسن عبد الشافى أحمد بتولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من اليوم 30 أغسطس 2020 .

 

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