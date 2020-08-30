صحة المنيا تواصل فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للعناية بصحة المرأة

المنيا –حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة بجميع مراكز المحافظة، والتي تهدف الى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية " السكر - الضغط - السمنة " للسيدات من عمر 18 سنة فأكثر، حرصا من الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات التوعية الصحية للإناث وللسيدات من سن 18 عاماً فما فوق وكذلك التوعية عن الفحص الذاتي للثدي، مضيفاً أنه يتم الكشف عن الأمراض غير السارية وإجراء تحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس الضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وذلك من خلال أطقم طبية مدربة، كذلك يتم تقديم جميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان، مشيراً إلى أن تقديم الخدمة من خلال المبادرة تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الثالثة عصراً، بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وفي نفس السياق واصلت مديرية الصحة تنظيم حملات مرورية على الوحدات الصحية بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور على المنشئات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية الطيبة بمركز سمالوط، وعمل مراجعه شاملة لكل أعمال الوحدة من جميع الادارات الفنية، وتم الاجتماع بالعاملين لمناقشة ومتابعة أعمال الوحدة.